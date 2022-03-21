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«Эфир откладывается»: Орбакайте посетовала на перенос финала шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Как отметила певица, программу передач в последний момент поменяли.

«Эфир откладывается»: Орбакайте посетовала на перенос финала шоу «Две звезды. Отцы и дети»
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Певица и актриса Кристина Орбакайте в «Телеграм» сообщила, что финал проекта «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале был перенесен.

Жюри шоу "Две звезды. Отцы и дети"
Жюри шоу «Две звезды. Отцы и дети». Фото: «Телеграм» Кристины Орбакайте

«К сожалению, поменяли программу передач. Когда все же будет эфир финала не знаю, но буду держать в курсе. Программа снята давно, но эфир все время откладывается».

Кристина Орбакайте

Ранее Кристина Орбакайте публиковала снимок с жюри проекта. Она отмечала, что у них сложился очень дружный коллектив. На кадре, кроме нее можно увидеть Геннадия Хазанова, Игоря Николаева и Игоря Матвиенко.

Напомним, что в этом году проходит специальный сезон шоу «Две звезды». Взрослые артисты выступают на сцене вместе с детьми.

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Геннадий ХазановИгорь НиколаевКристина ОрбакайтеПервый каналШоу "Две звезды. Отцы и дети"