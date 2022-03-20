«Как можно в 50 так выглядеть?»: Орбакайте в мерцающем платье с V-декольте блеснула фигурой «восьмеркой»

Дочь Аллы Пугачевой появилась в России на шоу «Две звезды».

В тот момент, когда Алла Пугачева отдыхает в Израиле с младшими детьми и мужем, ее старшая наследница Кристина Орбакайте пребывает в России.

Кристина Орбакайте, напомним, уже давно живет со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой в Америке. Однако для записи программы «Две звезды» она специально задержалась в Москве. 20 марта в 19.05 покажут финал проекта на Первом канале.

На заключительные съемки Кристина Орбакайте пришла в платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру в виде восьмерки с тонко очерченной талией. Линию декольте певица акцентировала при помощи выреза в форме буквы V, удлинив шею.

«Как можно в 50 так выглядеть?», «Стройна и хороша», «Как лань», «Отлично выглядите, Кристина», — похвалили наследницу Пугачевой фолловеры.

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