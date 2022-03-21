«Артист расстроился»: Кормухина рассказала, как у Газманова в Сирии прибили айфон гвоздем к забору

По словам певицы, тогда музыканту, возможно, просто спасли жизнь.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» рассказала, как в Сирии ее коллега Олег Газманов лишился дорогого айфона, потому что не соблюдал осторожность.

По ее словам, артисты в Серии сдавали телефоны или отключали совсем. Однако Газманов решил сфотографироваться «втихаря». При этом всех предупреждали, что боевики следят за сигналом и точно поражают цель.

«Подошли ребята крепкого сложения, которые отвечают за безопасность. Отобрали айфон последней марки и без лишних разговоров прибили его большим гвоздем к забору. Артист очень расстроился. Что ему и другим спасли, возможно, жизнь». Ольга Кормухина

Напомним, что Олег Газманов несколько раз выступал в горячих точках перед российскими воинами. В его репертуаре много патриотических песен.

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