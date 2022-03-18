«Купила три флакончика»: жена Олега Газманова рассказала, что приобрела в панике

Марина Газманова призналась, что сахар и гречка ее интересуют меньше всего.

Возлюбленная исполнителя Олега Газманова – Марина Газманова – назвала важный для себя продукт, которым она недавно закупилась . Примечательно, что он относится к бьюти-сфере.

Газманова заметила, что в панике люди стали сметать с прилавок туалетную бумагу, крупы и сахар. Вот только жене Олега Газманова дела нет до продуктов питания. Зато любимыми духами модница запаслась впрок.

«Кто-то жрет, сметая сахар, гречку, туалетную бумагу. Честно признаюсь, в панике я купила три флакончика любимых духов. А вы?», – обратилась к своем подписчикам Газманова.

«Я приняла решение временно прекратить выдачу виз в мою страну Газмания, буду творить для вас, для тех , кто уже давно на меня подписан. Со временем дочищу тех, кто пробрался на борт моего ковчега непрошеным гостем, вас обнаружат и выметут. Это пространство закрыто для любых войн. Кто хочет сойти с корабля, пожалуйста! Насильно задерживать не имею возможности и желания. Для тех, кто останется, будет много чего интересного, жизнеутверждающего и позитивного. Кто со мной?», – добавила Марина Газманова в общении с подписчиками своего «Телеграма».

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