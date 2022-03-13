«Отдавать ее мне не хотел»: Киркоров рассказал о битве с Газмановым за песню для Пугачевой

Филипп Киркоров предался воспоминаниям во время шоу «Маска», давая понять, что сожалеет о разрыве с Аллой Пугачевой.

Выступление Дракона в пятом выпуске третьего сезона шоу «Маска» произвело настоящий фурор.

Вокалист исполнил хит, который в 1997 году пел Филипп Киркоров – «Единственная моя». Эту песню 25 лет назад поп-король посвятил Алле Пугачевой, которая на тот момент была его женой.

«Филипп, вам понравилось?» — спросил Дракон у Киркорова после выступления.

В ответ Филипп Киркоров ударился в воспоминания о том периоде своей жизни. Он явно дал понять, что сожалеет о том, что их с Аллой Пугачевой семья распалась.

«Дракон, сказать, что мне понравилось – это ничего не сказать. Ты вернул меня в 1997 год, когда Олег Газманов написал эту песню. И кстати, благодаря его жене Марине эта песня появилась в моем репертуаре. Потому что Олег отдавать ее мне не хотел. А Марина его просто уломала. И самое интересное, что в какой-то степени эта песня стала пророческой, то есть я себе «накаркал» судьбу. Пел: «Не родятся наши дети, не подарят нам цветы». Песня нарисовала судьбу. Ну не сложилось, так не сложилось. Но зато творческая жизнь у меня – во!» — высказался Филипп Киркоров.

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