Олег Газманов развеял слухи о том, что покинул страну и уехал в Израиль

Певец отметил, что планировал полететь в путешествие на Ямайку, но решил этого не делать.

10 марта певец Олег Газманов опубликовал видеообращение к своим поклонникам, в котором развеял слух о том, что он якобы уехал в Израиль на фоне событий на Украине.

«Буквально вчера появились сообщения о том, что я якобы имею гражданство Израиля, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои. Я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке. Не собираюсь никуда уезжать», — заверил 70-летний Газманов в Instagram. «Более того, завтра день рождения у моей жены, у моей любимой. И я хотел сделать ей подарок и свозить ее на Ямайку, родину регги. Она об этом мечтала, я тоже так хотел это сделать. Но в свете последних событий это выглядело бы двусмысленно. И мне не хочется давать повод и нашим, и особенно зарубежным СМИ давать повод говорить о том, что я «покинул страну». Поэтому я никуда не уезжаю, мы здесь».

Олег добавил, что он и его семья получают тонны негативных и оскорбительных комментариев в социальных сетях. Певец отметил, что он как мужчина выдержит это, но женщины и дети не должны сталкиваться с таким уровнем хейта. Поэтому глава семейства посоветовал близким закрыть свои аккаунты.

Добавим, что недавно номера телефонов Газмановых были слиты в Сеть, из-за чего хейтеры доставили немало проблем звездному семейству.

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