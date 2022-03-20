«У меня внутри начинает двигаться малыш»: беременная Тодоренко сделала признание на шоу «Маска»

В это воскресенье, 20 марта, на канале НТВ вышел в эфир шестой выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

Во время него произошла сенсация – член судейской коллегии, блогер и телеведущая Регина Тодоренко призналась, что готовится во второй раз стать мамой. Случилось это после выступления Анубиса, выступление которого открывало шестой выпуск.

«Каждый раз, когда вы выходите на сцену, дорогой Анубис, простите, сейчас слезы потекут», — начала говорить Регина Тодоренко.

Слезы помешали ей продолжить. Регина растрогалась и заплакала. Сидящий рядом с ней Тимур Родригез принялся ее утешать.

«У меня, правда, внутри начинается двигаться малыш, — продолжила Регина Тодоренко. — Каждый раз, когда вы выходите, он подтанцовывает. Это очень трогательно».

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