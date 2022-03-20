«Ты же быстрый и резкий»: стало известно, кого номинировали на разоблачение в шестом выпуске шоу «Маска»

Против кого проголосовали зрители, наблюдающие за перипетиями популярного шоу НТВ.

В воскресенье, двадцатого марта, вышел в эфир шестой выпуск самого охраняемого проекта НТВ – шоу «Маска». По словам Филиппа Киркорова, новый сезон «Маски» подошел к своему экватору.

Уже совсем скоро состоится разоблачение девятого участника шоу. Ну а по итогам первого голосования, определился первый номинант на вылет из «Маски».

Им стал участник в костюме Леопарда. Именно за его уход отдали свои голоса большинство зрителей в зале.

Расстроившегося участника поддержал ведущий шоу Вячеслав Макаров.

«Леопард, ты же быстрый и резкий. Я уверен тебя спасут или члены жюри, или зрители», — сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, всего в шоу «Маска» было четырнадцать участников. К этому моменту разоблачено четыре – Пес, Павлин, Лошадь и Джокер.

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