«У тебя схватки начались?»: Киркоров положил руки на животик беременной Тодоренко во время шоу «Маска»

Регина Тодоренко перестала скрывать свое интересное положение в эфире НТВ.

В это воскресенье, 20 марта, в эфир НТВ вышел уже шестой по счету выпуск шоу «Маска». По словам Филиппа Киркорова, это экватор проекта. И именно во время него член жюри шоу Регина Тодоренко перестала скрывать свою вторую беременность.

После выступления Анубиса Регина Тодоренко взяла слово, но начав говорить, разрыдалась в голос.

Ее бросился успокаивать сидевший рядом Тимур Родригез. А Филипп Киркоров положил руку на животик Регины Тодоренко.

«Почему ты расплакалась? Ты что-то вспомнила свое или у тебя схватки начались?» — заботливо обратился Филипп Киркоров к Регине Тодоренко.

Когда Регина Тодоренко призналась, что у нее во время выступления Анубиса начинает активнее шевелиться малыш, ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров поспешил поздравить будущую маму.

«Регина, мы поздравляем тебя с этим событием!» – сказал ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров.

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