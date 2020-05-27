Регина Тодоренко: «Как помочь тем, кого я обидела?»

Регина 14 июня отпразднует свой 30-й день рождения. Накануне юбилея хохотушка и путешественница из списка Forbes была вынуждена спешно поправлять репутацию.

Из-за дурацкого скандала она выходит с честью — в стране появилась, пожалуй, первая звезда, которая и словом, и делом продемонстрировала раскаяние.

Напомним, в одном своем интервью Регина рассуждала о домашнем насилии и удивилась тому, как некоторые женщины жалуются на публику, что их дома поколачивают: «Муж бьет, а п чему? Ты не задумывалась об этом? А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?»

За пару дней от сотрудничества с Тодоренко отказались многие рекламодатели, ее лишили звания «Женщина года». Она быстро поняла, что была не права, погрузилась в тему домашнего насилия, сняла об этом фильм и стала помогать фонду, который защищает женщин.

Чего испугалась Регина, как изменилась ее жизнь и сколько денег она потеряла?

Болтать вредно для кошелька

К тридцати годам Регина Тодоренко успела объехать больше сотни стран, пока вела «Орел и решку» на «Пятнице!».

На волне телепопулярности она стала успешным блогером, запустила свое шоу на YouTube, стала вести новую программу на ТВ. Образ жизнерадостной и красивой Регины-путешественницы, счастливой жены Влада Топалова, а потом еще и заботливой мамы прямо-таки провоцировал крупные бренды заключать контракты с Тодоренко. Регина еще недавно сама выбирала, с кем ей сотрудничать, а кто пока подождет.

Однажды Тодоренко уже попадала в скандальчик: ляпнула, что никакой «золотой карты» в шоу «Орел и решка» нет, гостиницы ведущим часто дают по бартеру и снимают в них не двое суток, а три часа…

Продюсеры были в бешенстве. Регина извинилась и заплатила штраф в размере двух зарплат. И стала осторожной: вопросы-ответы в интервью, любые появления в соцсетях команда Регины тщательно фильтровала.

Но самоизоляция сыграла с Тодоренко злую шутку — в моду вошли прямые эфиры в Инстаграме, мы услышали ее без монтажа и цензуры пиарщиков.

Потом Тодоренко тщетно объясняла, что вкладывала в свое высказывание о жертвах домашнего насилия прямо противоположный смысл: «Почему же вы терпите? Зачем вы это усугубляете?» Но проводить лингвистическую экспертизу никто не стал.

Тодоренко осудили за оправдание домашнего насилия десятки тысяч людей. Две крупнейшие международные компании разорвали рекламные контракты с Тодоренко. Потерю каждого из них эксперты оценивают в суммы порядка 20 млн руб.

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Операция «Реабилитация»

Критика в соцсетях, негодование правозащитников, СМИ и финансовый удар от рекламодателей заставили звезду не просто извиниться, а профинансировать целую операцию по реабилитации. Тодоренко сняла на свои деньги фильм для YouTube в поддержку жертв домашнего насилия «А что я сделала, чтобы помочь?».

Также звезда перевела 2 млн рублей в фонд «Насилию.нет», и продолжает участвовать в сборе денег на психологов и диспетчеров организации.

После лишения звания «Женщина года» статуэтку этой премии она передала знаменитой Маргарите Грачевой — женщине, которой муж отрубил кисти рук. Перед тем как что-то предпринимать, Тодоренко консультировалась с одним из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксаной Пушкиной. Пушкина поддержала Регину, поверив искреннему порыву помочь.

Поддержал Регину и работодатель — гендиректор телеканала «Пятница!», где продолжает выходить шоу «Регина+1». Вот только те самые рекламодатели, что разорвали контракты с Региной, были интегрированы и в ее телепроекты.

Напомним, в последние годы Тодоренко попала во всевозможные рейтинги «богатых и успешных звезд». По данным Forbes, только на размещении рекламы в Инстаграме за год Тодоренко зарабатывала $860 тыс. (62 млн руб). Среди самых богатых блогеров России по версии Forbes Регина на втором месте после Собчак.

Эксперты коммуникационного агент-ства Salo, проанализировав выручку видеоблогеров, работающих на YouTube в жанре интервью, подсчитали, что за год у Тодоренко было рекламных интеграций на 26 млн руб., в то время как затраты на производство всех видео составили 5,2 млн руб. Добавьте к этому рекламные контракты и работу на телевидении, и получатся впечатляющие цифры.

Средняя цена одной рекламной интеграции в ее соцсетях и на YouTube — полмиллиона рублей, суммы зависят от многих спецусловий. Из-за сложной экономической ситуации, спровоцированной коронавирусом, прогнозируют падение доходов у всех звезд, а у Тодоренко особенно — из-за репутационного скандала. Так что минувшие два года, скорее всего, были финансовым пиком Регины, которого непросто будет достигнуть еще раз.

Прощание с рейтингами

Удастся ли Регине Тодоренко вернуть прежнюю репутацию? Ведь до сих пор часть аудитории продолжает настаивать, что она стала помогать жертвам насилия, только чтобы окончательно не похоронить карьеру.

«Мне искренне кажется, то, что сейчас делает Регина, — это от всей души, а не в рамках пиар-акции по реабилитации и выходу из скандала, — говорит «Телепрограмме» клинический психолог, эксперт программы «Пусть говорят» Евгения Береза. — Мне действительно кажется, что, высказав тогда мнение, основанное на собственном опыте, на своей боли, на своих непроработанных психологических моментах, Регина, сама того не осознавая, вскрыла огромную рану нашего общества.

А когда погрузилась в тему, с ужасом узнала сотни реальных историй женщин, подвергающихся насилию. И поняла, что это ее шанс выйти на новый уровень осознанности, пройти большой жизненный урок, стать для кого-то полезной и нужной. Мне кажется, что она благодарна этой ситуации за опыт. Все наши скачки в развитии, наш рост и взросление, как правило, происходят через серьезное преодоление страхов и боли. Считаю, Регина сделала для себя правильные выводы и идет верным путем — помогая другим пережить трудности, мы переживаем свои и становимся лучше с каждым шагом».

Психолог считает, что простые люди должны увидеть конкретные примеры того, что Тодоренко всерьез занялась проблемой домашнего насилия, — тогда и наступит единение «звезды с народом» и произойдет полная реабилитация.

А пока у Тодоренко есть плечо, на которое можно опереться. Многие считают, что Регина зарабатывает намного больше мужа — певца Влада Топалова. Сама звезда старается подчеркивать финансовую состоятельность супруга: мол, именно он нанял людей, чтобы они помогали ей управляться с домашним хозяйством и ребенком, целиком оплатил шикарную свадьбу в Италии.

Все помнят, что отец Топалова — состоятельный бизнесмен, вот Регина и утверждает, что ее Влад похож на отца: «Мой муж полностью обеспечивает меня и Майкла. У нас был с ним разговор два года назад, я ему сказала: «Твои деньги — наши, мои деньги — мои. Хочешь — не хочешь, давай будет так». Он не сопротивлялся, он так воспитан… У Влада есть не один бизнес, на которых он зарабатывает, он состоятельный человек. Музыка сейчас для него хобби».

А у Регины теперь времени на хобби не останется: продолжая прежнюю работу, ей приходится отдавать много сил на новую деятельность. Тодоренко уверяла, что после скандала с «золотой картой» рейтинги «Орла и решки» выросли. Теперь Регина трудится над возвращением личного рейтинга.

А ведь могла бы, как Алсу, Киркоров и много других звезд, тоже вляпывавшихся в резонансные скандалы, просто переждать и продолжить ходить по красным дорожкам как ни в чем не бывало. Но Тодоренко оказалась смелее, чем наш шоу-бизнес: «Я умылась, встала, пошла и спросила: «Что я могу сделать, чтобы помочь тем, кого обидела, и тем, кто нуждается в помощи?» За результатом этой первой настоящей работы над ошибками в шоу-бизнесе будет интересно наблюдать.