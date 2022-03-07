«Он дойдет до финала»: изгнанная из «Маски» Джанабаева назвала имя будущего победителя проекта

Певица Альбина Джанабаева призналась, что и сама надеялась подольше продержаться на шоу НТВ.

В третьем выпуске самого охраняемого проекта телеканала НТВ — шоу «Маска» был разоблачен Павлин.

Под оперением яркой птицы скрывалась экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. После разоблачения она призналась, что рассчитывала задержаться в «Маске» подольше. Альбина Джанабаева рассказала, что уже записала песни для следующих двух выпусков.

Но амбиции у нее были гораздо выше — вокалистка планировала дойти до финала, где мечтала сразиться с явным фаворитом проекта, Козерогом.

Альбина Джанабаева полагает, что тот точно дойдет до финала. Певица будет и дальше следить за событиями на проекте и болеть за Козерога.

«Мой любимец — Козерог. Очень интересно узнать, кто же прячется под маской. Думаю, он дойдет до финала. Но, честно признаться, я рассчитывала, что тоже составлю ему там компанию», — цитирует Альбину Джанабаеву «СтарХит».

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