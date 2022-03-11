«Увидимся»: Альбина Джанабаева впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками

Популярная певица Альбина Джанабаева после паузы в две с лишним недели вышла на связь со своей аудиторией в социальной сети.
Вероятно, испугавшись возможной предстоящей блокировки Instagram Альбина Джанабаева оставила послание подписчикам в сторис микроблога.
Звезда написала, где ее можно найти, прикрепив ссылку на переход в свой Telegram-канал.
«Увидимся», — написала Альбина Джанабаева.
Примечательно, что вокалистка не выходила на связь с подписчиками даже после своего разоблачения на проекте телеканала НТВ – шоу «Маска».
Как правило, звезды, участвующие в программе, всегда охотно общаются с подписчиками после рассекречивания. Альбина Джанабаева стала исключением из этого правила.
Напомним, Альбина Джанабаева принимала участие в новом, третьем, сезоне шоу «Маска» в костюме Павлина.
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