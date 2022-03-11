«Увидимся»: Альбина Джанабаева впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева обратилась к фанатам в микроблоге.

Популярная певица Альбина Джанабаева после паузы в две с лишним недели вышла на связь со своей аудиторией в социальной сети.

Вероятно, испугавшись возможной предстоящей блокировки Instagram Альбина Джанабаева оставила послание подписчикам в сторис микроблога.

Звезда написала, где ее можно найти, прикрепив ссылку на переход в свой Telegram-канал.

«Увидимся», — написала Альбина Джанабаева.

Примечательно, что вокалистка не выходила на связь с подписчиками даже после своего разоблачения на проекте телеканала НТВ – шоу «Маска».

Как правило, звезды, участвующие в программе, всегда охотно общаются с подписчиками после рассекречивания. Альбина Джанабаева стала исключением из этого правила.

Напомним, Альбина Джанабаева принимала участие в новом, третьем, сезоне шоу «Маска» в костюме Павлина.

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