Дочь пришла на шоу, внук появился в Сочи: родственники Пугачевой отказались следовать за ней в Израиль

Алла Пугачева и Максим Галкин с начала спецоперации пребывают в Кесарии.

Алла Пугачева и Максим Галкин с начала спецоперации России на Украине поспешили вместе с детьми Лизой и Гарри улететь в Израиль. Звезды выбрали солнечную Кесарию, как заверяет Примадонна, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.

Вместе с тем наследники артистов после окончания школьных каникул не появились в своей гимназии, вызвав беспокойство у общественности. При этом старшая дочь Аллы Пугачевой, напротив, прилетела из Америки, где она давно живет со своей семьей, в Россию.

Кристина Орбакайте появилась в студии проекта «Две звезды» Первого канала в составе жюри. А ее сын Никита Пресняков отправился в Сочи, чтобы покататься в горах на сноуборде.

«Это один из лучших дней в моей жизни!» — беззаботно написал в своем телеграм-канале внук Пугачевой после своего первого фрирайда на российском курорте.

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