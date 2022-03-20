«Все напишут, что она копия папы»: жена Саши Задойнова впервые показала лицо дочери

Бывшая участница «Дома-2» Ксения Задойнова перестала скрывать лицо дочери, которой исполнилось чуть больше месяца.

Накануне Саша и Ксения Задойновы окрестили малышку, рассекретили ее имя, а после показали и личико маленькой Софии.

В соцети Ксения Задойнова разместила фото дочери, продемонстрировав крупным планом ее хорошенькое личико.

«Моя девочка, ангел мой, моя Софи, я каждый день благодарю тебя, что ты есть в нашей жизни. 19.03.2022 мы тебя покрестили, теперь у тебя еще есть папа крестный и мама крестная.

Мы все тебя любим, расти здоровенькой, удачливой, доброй девочкой. Все напишут, что она копия папы, но я знаю, что в ней мой дух и кровь», — написала под фото дочери Ксения Задойнова.

Напомним, дочь Саши Задойнова и его жены Ксении появилась на свет 8 февраля. Девочка стала первенцем для своей мамы и третьим ребенком для папы, у которого есть две дочери от предыдущих отношений.

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