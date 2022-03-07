«Милашка»: жена Саши Задойнова нарядила новорожденную дочь-брюнетку в кипенно-белое боди с воланами

Экс-участница «Дома-2» Ксения Задойнова показала нежное видео с малышкой и озвучила ее имя.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Александр и Ксения Задойновы наслаждаются общением с новорожденной дочкой.

Совсем скоро их малышке исполнится месяц. В канун этой даты мамы девочки Ксения Задойнова показала трогательное видео с участием крошки и озвучила ее имя.

В кадре Ксения Задойнова нежно гладит рукой дочку, которую облачила в красивый кипенно-белый боди с кружевом и воланами из органзы.

«Милашка Софи», — подписал кадры Ксения Задойнова.

На видео видно и часть личика Софии, и ее волосики, они темные. Судя по всему, маленькая София – брюнетка.

Подписчики Ксении Задойновой умилились нежным кадрам и признались, что им очень нравится имя, которое выбрали для девочки ее родители.

Напомним, дочка Саши и Ксении Задойновых родилась 8 февраля. Она стала первым ребенком для Ксении, и третьим для Александра Задойнова, у которого есть две дочери от предыдущих отношений.

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