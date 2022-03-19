Александр Задойнов с женой покрестили дочь

37-летний звезда «Дома-2» Александр Задойнов вместе с возлюбленной опубликовали в своих социальных сетях кадры с крещения малышки Софии.

Родители выбрали для светлого праздника небольшой храм. Задойнов пригласил малое количество гостей на крещение дочери.

В день крещения дочери Задойнов подарил жене браслет. Пара снимала каждый трогательный момент торжественного дня. После того, как родители с трудом определилась с именем дочери, они решили скрывать лицо наследницы.

Однако во время крещения родители Софии анонсировали, что скоро покажут лицо дочери.

Отметим, жена Александра – Ксения – родила дочь с помощью кесарева сечения. После родов жена Задойнова делилась процессом своего восстановления.

А еще родители отмечают, что и дочь часто ведет себе очень беспокойно. У малышки колики, и поэтому Александр и Ксения не спят ночами.

Напомним, ранее Александр Задойнов показал новорожденную дочку в ее кроватке.

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