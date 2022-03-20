«Она никому ничего не спускает!»: священника Ткачева ждет возмездие от Пугачевой

Православного священника Андрея Ткачева ждет возмездие от Аллы Пугачевой, уверен журналист Отар Кушанашвили.

«Я же знаю ее. Она вендетта! В город приехал шериф! Она режиссер фильма «Ад приходит в город жаб» 4 серия. Она никому ничего не спускает! Она никому ничего не спускает! Она говорит: «Я вернусь и опрокину ваши представления — сбегала я из страны или нет. Я найду тебя богохульник!» — заявил он в эфире своего YouTube-проекта «Каково?!»

Напомним, Андрей Ткаченко в беседе со своими прихожанами выразил радость от того, что Алла Пугачева перебралась в Израиль. Видео с его словами разлетелось по Сети. Примадонна не стала молчать и записала ответ:

«Рано радуешься, Андрюша! Каникулы, отпуск и лечение – не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся, схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник!»

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