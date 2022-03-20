«Не имеет права так выражаться!»: Кушанашвили поддержал Пугачеву в ее перепалке со священником

Отар Кушанашвили сказал на своем проекте YouTube «Каково?!», что он считает своим долгом заступиться за Аллу Пугачеву в ее споре со священником Андреем Ткачевым.

Напомним, православный служитель высказался, что рад отъезду Примадонны в Израиль. «Чувствуете, как воздух очистился?» — съязвил он.

Кушанашвили заметил, что сейчас идет Великий пост и не пристало священникам так говорить в этот период таким образом. Кроме того, журналист заподозрил, что батюшка пытается за счет имени Аллы Пугачевой получить известность.

«Когда ты кого-то резко критикуешь, это априори обречено на успех. Не думаю, что священники готовы произносить подобный бред. Мне не кажется, что человек в рясе имеет право так выражаться!» — сказал Отар Кушанашвили.

Отметим, что Алла Борисовна ответила батюшке тоже. Она сказала, что вернется в Россию после отдыха и обязательно навестит его в храме. «Богохульник!» — обозвала священника певица.

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