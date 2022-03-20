Вечер вдвоем: Волочкова в белом пуховике и шлепках с цветами запечатлелась в компании молодого возлюбленного

Возлюбленный балерины младше ее более чем на 20 лет.

Анастасия Волочкова вновь счастлива в любви. Отношения 46-летняя балерина строит с молодым бизнесменом Дмитрием Корнеевым. Новый возлюбленный балерины младше ее более чем на 20 лет – ему всего 24 года.

В своем телеграм-канале Анастасия поделилась свежим снимком, на котором позировала в обществе Дмитрия. Балерина надела куртку с меховым воротником и шлепки.

«Прекрасного вечера, золотые мои», — написала Волочкова.

Напомним, ранее Анастасия решила закрыть комментарии к своим публикациям в телеграме, который она пока только начала осваивать. Блондинка считает, что ей приходит слишком много негативных сообщений.

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