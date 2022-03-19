«Счастливые штанов не надевают»: Волочкова в одном боди с кружевом сверкнула прелестями перед возлюбленным

Анастасия Волочкова является популярной персоной в России. Она долгое время работала в Большом театре. Но теперь балерина создает свои постановки. Однако она часто оказывается в скандальных ситуациях.

Блондинка не боится оголять свои прелести. Последний раз во время перелета она ошеломила полицейский в аэропорту, показав свой бюст. А вот теперь звезда хвастается красотой фигуры уже перед новым возлюбленным Дмитрием.

В этом году Волочкова успела расстаться с женихом, которого для нее нашли на шоу «Давай поженимся». С ним она отдыхала на Мальдивах. Но недавно балерина представила нового избранника — Дмитрия, который занимается банным бизнесом.

Они уже вместе путешествуют. Но на этот раз артистка запечатлелась с ним в домашней обстановке. Анастасия позировала в черном боди с кружевом. Рядом с ней был возлюбленный и кот.

«Наше трио с Димой и Риччи всегда на позитиве. Берегите близких вам по духу людей. И не опускайте рук ни при каких обстоятельствах. Из любых ситуаций есть выход!» — написала звезда.

Поклонники были удивлены, так как кадр был опубликован утром. Многие посчитали, что она забыла одеться. «Настя, вот это вид», «Самая красивая пара», «Ваши парни все моложе», «А почему в белье?», «У вас ночь перешла в утро», «Странно, что Дима еще одет», «Настя, ножки красивые, но одеться стоит! День на дворе», «Счастливые штанов не надевают», «И рядом бокал», — стали писать пользователи Сети.

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