«Не допускал возможности скатиться к дешевой моде»: Розенбаум вспомнил достоинства Градского

28 ноября, в день смерти Александра Градского, другой известный отечественный музыкант и исполнитель Александр Розенбаум оставил большой пост в социальных сетях о своем ушедшем друге и коллеге.

«Мы потеряли выдающегося человека. Одного из основоположников русского направления вокально-инструментальной музыки. При всем уважении к именам ушедших ранее, Градский — первый, кто делал свое творчество, как профессионал высочайшего уровня. Имея не только великий талант, но и подкрепляющее этот божий дар — серьезное, музыкальное образование, — пишет Розенбаум в Instagram. — Александр Борисович не допускал, не мог даже помыслить ни о какой возможности скатиться к дешевой моде, низкопробным заигрываниям с невзыскательной, не вставшей на «музыкально-поэтическое крыло» публикой. Принципы Градского — скромность, требовательность к себе и коллегам, воинственное неприятие дилетантизма, и восторг встречи с подлинным искусством — всегда вызывали уважение к нему и служили ориентиром для всех, кто хотел добиться высшей степени мастерства».

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Известный бард подчеркнул, что Градский был по натуре тем самым булгаковским Мастером, и именно поэтому блестяще справился с написанием рок-оперы «Мастер и Маргарита». Да и вообще, многое из написанной им музыки давно стало классикой. В характере своего почившего друга Розенбаум отметил стойкость и душевность.

«Жаль — не допели… Жаль — не договорили… Жаль — не доиграли…» — резюмировал свое высказывание Александр Яковлевич.

Напомним, Александр Борисович Градский скончался 28 ноября в больнице, куда был доставлен с подозрением на инсульт. Состояние 72-летнего музыканта было, мягко говоря, неважным после перенесенного в сентябре 2021 года коронавируса.

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