«Вы меня путаете с другим цехом»: Александр Розенбаум отказался от новогодних корпоративов

Певец Александр Розенбаум заявил, что в этом году принял решение отказаться от всех новогодних корпоративов. Хоть это и очень прибыльное дело.
«Вы меня путаете с другим цехом. Я не отсюда. У меня нет никаких корпоративов. Я – не аскет, знаю все цены на продукты, потому что сам совершаю покупки».
По словам Александра Розенбаума, в магазинах его порой узнают его преданные поклонники. Как заметил исполнитель, он не привык играть во всякие звездные игры. Сумасшедшие фанаты и папарацци ему не интересны. Народ, который его любит, не рвет на нем пиджаки, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Александр Розенбаум – один из самых известных и любимых российских исполнителей. Многие его пени стали хитами на века.
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