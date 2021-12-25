«Вы меня путаете с другим цехом»: Александр Розенбаум отказался от новогодних корпоративов

Как отметил певец, он не аскет и знает все цены на продукты в магазинах.

Певец Александр Розенбаум заявил, что в этом году принял решение отказаться от всех новогодних корпоративов. Хоть это и очень прибыльное дело.

«Вы меня путаете с другим цехом. Я не отсюда. У меня нет никаких корпоративов. Я – не аскет, знаю все цены на продукты, потому что сам совершаю покупки». Александр Розенбаум

По словам Александра Розенбаума, в магазинах его порой узнают его преданные поклонники. Как заметил исполнитель, он не привык играть во всякие звездные игры. Сумасшедшие фанаты и папарацци ему не интересны. Народ, который его любит, не рвет на нем пиджаки, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Александр Розенбаум – один из самых известных и любимых российских исполнителей. Многие его пени стали хитами на века.

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