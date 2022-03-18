«Без меня жизнь скучна для многих»: Волочкова заявила, что нужно уметь зарабатывать без соцсетей

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» заявила, что не переживает из-за закрытия популярной иностранной соцсети.

«Никак я не переживаю. Еще до появления соцсетей моя жизнь была интересна зрителю и тем, кто интересуется моей судьбой. Вы же меня как-то пригласили сюда без соцсетей. Без меня жизнь скучна для многих. Я не дам вам скучать». Анастасия Волочкова

По словам балерины, шпагат — элемент ее профессии. «Если бы все знали, как эта растяжка мне досталась, каким трудом. Если сегодня вы не можете заработать без соцсетей, то можно усомниться в ваших способностях и профессионализме. В балетном училище, где я училась, у нас не было даже двух копеек, чтобы позвонить родителям. А девочки-одноклассницы устраивали мне гадости за мои успехи. Мне было не в чем пойти домой, они прятали балетки за батарею. Вот эта была проблема. Ну у вас же есть телефоны, добрые люди, давайте отдавать себе отчет», — заметила Волочкова.

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Напомним, что Анастасия Волочкова сейчас активно осваивает «Телеграм». На данный момент у нее чуть больше тридцати тысяч подписчиков.

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