«Дима и его отец Вадим»: Волочкова познакомилась со своим будущим свекром

Родитель ее нового бойфренда, судя по всему, ненамного старше балерины.

46-летняя Анастасия Волочкова уже несколько недель счастлива в новых отношениях. Ее избранник на этот раз – строитель-плотник Дмитрий, оказавшийся на пару десятков лет младше нее.

Они вместе отметили 8 Марта, причем, звезда получила от избранника красивый букет роз. Также Дмитрий сопровождает артистку на гастролях. А на этот раз в Дедовск, куда уехала балерина, приехал и ее потенциальный свекор. Так что Волочкова уже познакомилась с отцом своего бойфренда.

«Дима и его отец Вадим», — представила нового знакомого балерина.

Судя по всему, избранник Волочковой ведет с отцом семейный строительный бизнес. Причем, будущий свекор ненамного старше самой артистки.

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