Без вреда для фигуры: Юлия Ковальчук приготовила гречнево-кокосовые маффины

Исполнительница Юлия Ковальчук разместила в личном микроблоге рецепт гречнево-кокосовых маффинов. Знаменитость отметила, что от такого десерта трудно поправиться.

Дело в том, что Юлия не добавляет в блюдо молочные продукты, сахар и яйца.

Артистка использует 1/2 стакана гречневой муки и 1/2 стакана кокосовой муки, один кабачок (натертый и отжатый). Также жене Алексея Чумакова нужны для приготовления маффинов льняное масло (столовая ложка перемолотых льняных семечек на 10 минут заливается тремя столовыми ложками теплой воды), чайная ложка куркумы (для цвета), три столовые ложки стевии и столько же масла из виноградных косточек, а еще чайная ложка разрыхлителя, сок и цедра одного лимона, 1/2 чайной ложки соды.

«Без яиц, сахара и молока», – написала Юлия.

«В миске соединить все жидкие ингредиенты с кабачком и цедрой лимона. Постепенно ввести муку и тщательно перемешать. Можно добавить воды, если тесто густое. Разложить по формочкам и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30-40 минут. Не поправитесь точно!», – подчеркнула Ковальчук в своем «Телеграме».

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