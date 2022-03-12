«Что за существование вели раньше?»: Юлия Ковальчук больше не представляет себя без детей

Исполнительница Юлия Ковальчук призналась, что не понимает жизни без детей.

Артистка вместе с мужем сравнивают свой брак до появления дочери Амелии и после и понимают, что это две совершенно разные жизни.

«Мы не понимаем, что за существование вели раньше? Сейчас мы с Лешей говорим: «Как можно было жить без ребенка? Это была пустота, какая-то подготовка к жизни», — заявила Ковальчук.

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Согласен с певицей и писатель Олег Рой.

«Для меня триумф — мой ребенок, который мне позвонил и сказал: «Пап, я поступил в институт». Или, когда моя маленькая девочка начала ходить! На секунду памперс пошел отнести, а она уже идет. А когда она мне впервые прочитала строки из моей книги… Я плакал! Это ли не триумф? Если вся жизнь будет состоять из таких маленьких триумфов, тогда вы счастливый человек», – рассказал писатель в YouTube-шоу «Давид. 10 звезд о триумфе».

Напомним, ранее Юлия Ковальчук вспомнила свой уход из группы «Блестящие».

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