«Квартира – это хорошее вложение средств»: Татьяна Буланова расплатилась с долгами по ипотеке

По словам певицы, она вообще не умеет копить деньги.

Певица Татьяна Буланова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что расплатилась с долгом по ипотеке.

«Я не умею копить деньги. У меня была ипотека. Я ее закрыла. Квартира — это хорошее вложение средств. Если есть возможность, то, конечно, надо брать жилье. В конце концов, ты можешь ее потом сдавать и получать за это деньги». Татьяна Буланова

По словам певицы, она всегда говорит: человек, победивший себя, победит мир. «Это здорово, когда ты можешь побороть в себе какую-то лень», — заметила Татьяна Буланова.

Напомним, что ипотеку Татьяна Буланова брала для покупки квартиры для пятнадцатилетнего сына Никиты. Отметим, что старшему сыну Александру Татьяна Буланова еще четыре года назад купила квартиру в Санкт-Петербурге.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.