«Был шок»: Татьяна Буланова пожелала скорейшего выздоровления Марине Хлебниковой

Исполнительница Татьяна Буланова высказалась после пожара в квартире ее коллеги — Марины Хлебниковой. Певица отметила, что была поражена случившимся.
Напомним, певица Марина Хлебникова получила большой процент поражения тканей в пожаре.
Буланова и Хлебникова стали востребованными артистками практически одновременно. Гастроли и встречи на эстраде должны были сблизить знаменитостей. Однако этого не произошло.
Буланова призналась, что не вдавалась в подробности личной жизни коллеги в последнее время.
«Мы не дружили. Иногда Марина звонила по профессиональным вопросам, по работе. Мы общались, но не тесно», — ответила Буланова в разговоре с Teleprogramma.pro.
Бывшая жена футболиста Вячеслава Родимого обеспокоена состоянием коллеги:
«Узнала о произошедшем из Интернета. Реакцией, как у нормального человека, был шок. Я надеюсь, что все с ней будет хорошо».
Напомним, ранее о трагедии в доме Марины Хлебниковой высказался коллега и приятель артистки — музыкант Алексей Глызин. Исполнитель поддержал артистку. Глызин не верит, что алкоголь мог стать причиной пожара в квартире Хлебниковой.
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