«Поиски окончены»: Татьяна Буланова без ума от молодого возлюбленного

Вот уже два года Татьяна Буланова счастлива в отношениях с молодым экс-теннисистом Валерием Рудневым. Избранник артистки младше ее на 19 лет. Татьяна признавалась, что она знакома с родителями Руднева, они хорошо отнеслись к выбору сына. Однако в ЗАГС пара не торопится.

«Ловлю себя на мысли, что уже немного боюсь официальных церемоний и не знаю, насколько это нужно в моем возрасте. С другой стороны, я по-прежнему убеждена, что когда люди женятся, они сообщают тем самым о своих намерениях. И о том, что поиски окончены. Кто-то говорит, что штамп — это фигня. Так если фигня — поставь! Конечно, иногда проскальзывают мысли: мне будет почти 70, а Валере всего лишь 50… А потом думаю: ну и что? Я очень его люблю и хочу, чтобы мы вместе старились», — сказала Буланова «Каравану историй».

Добавим, что Буланова была замужем два раза. Как призналась артистка, в предыдущих браках она устала от напряжения, тайных переписок и так далее.

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