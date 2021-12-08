«Ответила, что сама как-нибудь»: Татьяна Буланова рассказала о случаях домогательства

Татьяна Буланова рассказала о случаях домогательства. Певица рассказала, как в начале карьеры получила непристойное предложение от влиятельного человека. Молодая Буланова тогда принимала участие в фестивале «Шлягер-91», где исполнила свой хит «Не плачь». Начинающая артистка привлекла внимание одного из бизнесменов, но жених Николай Тагрин смог «отстоять» будущую супругу.

«Он подсел ко мне за столик на афтепати. Человек солидный, что-то ласково говорит, я даже не успела понять, что. Подскочил Коля и отправил меня домой. У нас уже была назначена дата свадьбы, и он усмотрел в поведении солидного дядьки угрозу для целомудрия невесты», — рассказала Татьяна Буланова в интервью «Каравану историй».

Поклонник оказался довольно настойчивым. Позже помощники бизнесмена звонили Булановой и настойчиво предлагали завязать общение с бизнесменом. Певица признается, что ей было это не интересно.

«После раздался телефонный звонок от помощника того спонсора: «Татьяна, как вы смотрите на то, чтобы встретиться с этим человеком? Артистка В. уехала в Канаду благодаря дружбе с моим шефом». Ответила, что спасибо большое, сама как-нибудь», — призналась певица.

В октябре Татьяну Буланову обвинили в том, что она резко высказывается в адрес жертв харассмента. Артистка посчитала недопустимым рассказывать об этом публике.

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