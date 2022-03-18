Между Украиной и Евросоюзом нет договора о двойном гражданстве: как Лобода получила второй паспорт

Звезда не стала отрицать, что у нее есть дом на Мальте.

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что у нее есть только один паспорт — украинский. При этом она не стала отрицать, что купила дом на Мальте и постоянно проживает в этой стране.

Между тем никто не помешал в свое время Светлане Лободе получить паспорт Евросоюза, о чем сейчас она резонно умолчала. При этом на Украине все по-прежнему считают, что у нее только одно гражданство.

Дело в том, что между Украиной и Евросоюзом нет договора о двойном гражданстве. Это значит, что украинец, получивший паспорт европейской страны и сохранивший свой старый паспорт, в Незалежной будет считаться человеком, имеющим только одно гражданство – украинское.

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Заметим, что иметь второй паспорт законом на самом деле в данной ситуации вовсе не возбраняется. Получается, что на Мальте Светлана Лобода, у которой есть украинский и европейский паспорта, считается именно гражданкой Мальты, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Светлана Лобода сама признавалась, что перебралась в «теплую европейскую страну». Она отмечала, что купила для своей семьи «домик у моря».

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