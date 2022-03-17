Лобода впервые прокомментировала отказ от украинского гражданства и показала паспорт

Украинская певица Светлана Лобода в последнее время негативно высказывается в адрес россиян. Артистка, которая много лет зарабатывала деньги на территории нашей страны, призывает к агрессии в отношении граждан России.

При этом ее музыкальные коллеги выяснили, что Лобода уже давно не является гражданкой Украины. Якобы несколько лет назад она получила паспорт Мальты и прекрасно живет на миллионы, заработанные на выступлениях в нашей стране.

Певица же настаивает на обратном. В четверг, 18 марта, она сделала заявление.

«У меня всегда было, есть и будет только одно гражданство — оно украинское», — заявила в своем блоге Лобода и показала корочку от украинского паспорта.

При этом наличие мальтийской виллы она отрицать не стала.

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