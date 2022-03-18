Молчание прервано! Лобода рассказала всю правду о своем гражданстве

Экс-солистка группы «ВИА Гра» объяснила, почему так долго не реагировала на слухи в Сети.

Светлана Лобода некогда выступала в популярной музыкальной группе «ВИА Гра», давала в России сольные концерты, много гастролировала, однако сейчас негативно высказывается в адрес россиян.

С подобной критикой также выступил и Макс Барских. Правда, последний отказался возвращать своим российским поклонникам деньги за билеты на несостоявшиеся концерты. Такое поведение обескуражило Яну Рудковскую. Музыкальный продюсер подметила, что Барских бессовестно кинул свою публику на деньги.

Сам же украинский певец объяснил свое поведение тем, что намерен потратить всю собранную сумму на благотворительность. И что примечательно, у себя на родине.

В то же время, музыкальные коллеги Светланы Лободы считают, что она уже давно не является гражданкой Украины. Якобы несколько лет назад поп-дива заимела паспорт Мальты и прекрасно живет на те миллионы, которые она заработала в России.

Подобные слухи откровенно обидели Лободу. Она даже прервала молчание ради того, чтобы поставить все точки над «i» в этой истории, пояснив, почему так долго не давала комментариев. По словам певицы, у нее были другие важные заботы и дела. Так, поп-дива рассказала всю правду о своем гражданстве и даже показала паспорт.

«Да, важно! У меня одно гражданство. Было и будет. И оно украинское», — поделилась своей правдой Лобода.

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