«Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком»: Пригожин высказался о бывшем муже Валерии

До встречи с Иосифом Пригожиным певица Валерия жила с Александром Шульгиным. Ему артистка родила дочь и двух сыновей, а в ответ получала лишь издевательства.
Даже по прошествии многих лет Пригожин с неохотой говорит на эту больную для его семьи тему.
«С Шульгиным на этот счет я никогда не хотел поговорить. А зачем? Как вы себе это представляете? Включите логику. Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком. Если бы он был хорошим, мне бы не досталась эта женщина с ее прекрасными детьми. Поэтому во всем плохом я всегда вижу хорошее», — рассказал Пригожин.
Добавим, что детей Валерии Пригожин принял как родных. Ему удалось расположить их к себе.
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