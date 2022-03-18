«Что такое хорошо и что такое плохо?»: Пригожин стихами Маяковского высказал отношение к Шульгину

Как отметил продюсер, он знал об издевательствах композитора над своими детьми.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что прекрасно знал об издевательствах композитора Александра Шульгина над своими детьми.

«С Шульгиным на этот счет я никогда не хотел поговорить. А зачем? Как вы себе это представляете? Если включить логику. Благодаря тому, что он был негодяем я стал счастливым человеком. Если бы он был хороший, то мне бы не досталась эта женщина с ее прекрасными детьми. Поэтому я из всего плохого всегда вижу хорошее». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, теперь у детей его жены Валерии есть понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. Помните же: «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?» — заявил Пригожин, вспомнив знаменитое детское стихотворение Владимира Маяковского.

Ранее Шена Шульгина заявила, что родной отец над ней в детстве откровенно издевался. Он выставлял ее в одной ночнушке на улицу и даже сажал в клетку с собакой. С Александром Шульгиным она давно не общается. Родным отцом для нее стал Иосиф Пригожин.

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