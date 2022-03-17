Брюнетка с каре: уехавшая в Израиль Ксения Собчак поделилась новым фото

Телеведущая удивила поклонников тем, как выглядит. Она сменила прическу.

Ксения Собчак большею часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что сменила стиль в одежды за годы своей работы. Если раньше телеведущая то и дело носила мини-юбки, то теперь она выбирает элегантные костюмы, а также изящные платья.

Несколько лет назад блондинка вышла замуж за Константина Богомолова. Многие отметили, что она похорошела и стала одеваться еще женственнее.

Недавно Собчак решила уехать с Израиль с сыном от первого брака Платоном. Ходили слухи, что она намеревалась эмигрировать, но телеведущая опровергла домыслы общественности. Она отметила, что просто отдыхает с наследником.

Ее муж Богомолов остался в Москве. А 17 марта Ксения опубликовала снимок, который заинтриговал поклонников. Она предстала в кадре с темными волосами и каре. Звезда позировала в джинсах и тунике.

«Одиночество — тоже пьедестал», — написала она.

Поклонники поразились такому преображению. Многие отметили, что светлые локоны ей больше идут. «Брюнетка?», «Ксения очень умная и очень красивая», «Ксения держитесь!», «А вас теперь не узнать», «Ну очень красивая», «Интересная прическа», «Вы сменили имидж?», «Светленькой вам лучше», «Верните прежние волосы», «Надеюсь это старое фото», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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