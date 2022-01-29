Шубка-кокон, платья в пол, косухи: Ольга Бузова продемонстрировала модные наряды сезона

Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала сайту Teleprogramma.pro о фишках в стиле Ольги Бузовой. Эксперт также раскрыла образы звезды, которые соответствуют всем трендам.

Ольга Бузова уже больше 10 лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она не раз участвовала не только в телевизионных передачах, но и в разных шоу. Бывшая ведущая «Дома-2» не скрывает, что интересуется модой.

Она даже выпускает наряды своего бренда. Но также артистка носит люксовую обувь и наряды. На день рождения модельеры дарят ей новые луки из последних коллекций. Для сайта Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила образы знаменитой блондинки.

Ольга Бузова — вечерние образы

«Красное платье в пайетках. Роскошный модный вечерний образ. В нем собрано все: и тренды (высокий разрез по ноге, драпировка, пайетки и алый оттенок красного цвета Red Alert, названный институтом цвета Pantone в осенне-зимнем сезоне 2021-2022 модным), и ритм линий (острый угол носа обуви, острый угол в верхней части разреза на ноге и V-образный вырез декольте), и динамика (диагональные линии и волны драпировки), и лидерские качества натуры Ольги (красный цвет), и гламур (пайетки), и женственность (акцент на талии, мягкие линии драпировки, глубокий вырез декольте и высокий разрез по ноге). Несмотря на яркость, ни платье, ни образ в целом не перегружены деталями. Акцентом выступает красный цвет. Пайетки в цвет платья создают блеск, не перетягивая на себя внимания. Образ в модной тенденции контраста: сдержанности и яркости, классики и гламура, мягких и жестких линий. Все это добавляет эффекта. Ольга выглядит одновременно ярко (красный цвет, пайетки, высокий разрез) и элегантно (прическа, акцент только на глаза, отсутствие ярких украшений). 10 баллов», — заявила Тимиряева.

«В роскошном полупрозрачном платье, расшитом стеклярусом, Ольга напоминает морскую царицу. Такие ассоциации вызывает волнообразный ритм вышивки, каймы подола платья и пелеринки, прозрачность, шлейф, волны серф-локонов прически. Все очень нежно и эфемерно, прозрачно и чисто, словно вода. Но платье не только праздничное и сказочное, оно соткано из модных трендов, таких как вырезы, фрагментарно оголяющие участки тела, многослойность и демонстрация бра. Платье роскошно и празднично и ему в тему просто единым комплектом выступают такие же переливающие блеском туфельки. 10 баллов», — оценила лук Лариса.

«Образ сценический, не применимый в повседневной жизни, ну если только на какую — то гламурную вечеринку. В его основе лежит эпатаж. На него невозможно не обратить внимание. Он моден и эффектен своим контрастом футуризма (будущего) и сложного романтизма (прошлого). Пурпурный королевский цвет добавляет ему роскоши, накидка с капюшоном из мелких рюш, напоминает времена кринолинов, лент, оборок и рюш… А вот модный облегающий кэтсьют, очки, остроносые лодочка цвета металлик — это уже футуристическая тема. Контраст не только стилистический, но и в пропорциях. На фоне объемной накидки облегающий стан Ольги визуально кажется еще стройнее (оптическая иллюзия — игра контрастов) Красивое цветовое комбинирование, где только одно цветовое пятно, черный и серебристый не имеют цветового пигмента. Все это создает такой эффект, от которого невозможно отвести глаз. Образ в 10, но это ситуативный наряд», — пояснила стилист.

«Красное с черным — самое драматичное сочетание красного цвета с другими цветами. Очень яркое и провокационное сочетание, эмоциональное! Здесь просто огромное значение играют фактуры тканей и линии кроя. Более матовые фактуры и плавные линии придают сочетанию роскошную элегантность, а вот более глянцевые фактуры (как в данном случае) в сочетании с дерзкими линиями и острыми углами, уводят в агрессивную порочность. Вызов! Смягчает то, что мало черного и оттенок красного мягкий (клубничный). Острые углы и четкие линии органичны с внешностью Ольги, ведь именно черты лица и диктуют ритм линий всего стиля и образа. Ольга эмоциональная натура, поэтому красный — ее цвет! Образ смотрится монохромным единым комплектом, поскольку платье и сапоги не только в едином цвете, но и в единой лаковой фактуре, а также в едином ритме (острый нос сапог повторяет угол V-образного платья в бельевом стиле на бретелях. Нотку драмы усиливает перчатка в черном цвете, что в сочетании с красным латексом, добавляет образу дерзости и одновременно эффекта. Снижу балл за украшения, за их форму и миниатюрность. Поясню. Весь объем в силуэте сосредоточен снизу (воланы + сапоги), а наверху оголенные плечи и убранные назад волосы (к прическе вопросов и претензий нет). Сюда ну просто просятся объемные серьги. Ну и носить украшения комплектом в моду пока не вернулось, хотя с легкой руки Ольги может и вернется. Так что минус 1. Но образ Ольге очень идет отображает ее характер, лидерские качества, эмоцию и роскошную фигуру. 9 баллов», — разобрала лук Лариса.

«Сложно оценить образ по данной картинке. Объемное мини платье из сетки, напоминающее белое облако. Поверх надета кожаная куртка косуха и облегающие остроносые сапоги ботфорты красивого королевского синего цвета. Мой комментарий и оценка будут не совсем объективны, поскольку, все скомкано. Я не вижу платья. Но… сочетание королевского синего с белым считается идеальным. Поставлю 8» — отметила эксперт.

Повседневные образы

В обычной жизни Ольга предпочитает выглядеть женственно. Она подчеркивает достоинства фигуры. При этом ей нравятся яркие луки.

«Платье-пиджак в модных фаворитах, но все же оно не должно ассоциироваться с жакетом, под который так и просится ну хоть какая-то поясная одежда, как в этом луке. Уж очень экстремальное мини, хотя может быть имеют место быть микро-шорты, по картинке не видно. Акцентом в данном образе все же не вещи, а изумрудный цвет. Именно он делает его интересным. Применен так же модный прием — надевать жакет на запах под ремень и модный тренд оверсайз. Обувь с носочками — тренд не новый, но актуальный. Туфли на платформе с устойчивым каблуком — очень удобный тренд. В них и комфортно, и силуэт подтягивает. Данные туфли идеально подобраны, поскольку их объем уравновешивает объем платье-жакета, а цвет и блеск поддерживают цвет и блеск топа и украшений. Очень удачный аутфит, но снижу 1 балл из — за длины жакета — 9», — высказалась Тимиряева.

«Платье sleep dress в модных фаворитах уже не первый сезон, да и маленькое черное платье давно перестало быть маленьким, даже наоборот… Самым модным считается черное платье полуприлегающего силуэта длины миди с высоким разрезом по ноге. Чтобы черное платье не выглядело скучным, в моду вошли различные разрезы и вырезы, открывающие фрагментарно голые участки тела. Ольга выглядит эффектно и празднично. Единственное, что хочется убрать — это шарфик, который играет роль чокера. Две горизонтальные линии в портретной зоне визуально укоротили шею. Если бы было платье — бюстье, то не было бы такого эффекта. Плюс, сделался акцент на плечи, поскольку они оказались обрамленными сверху и снизу черным цветом, что визуально их раздвинуло вширь. А асимметричный подол визуально сузил низ платья, что на контрасте еще больше сконцентрировало внимание на плечах, визуально делая их еще шире (оптическая иллюзия — игра контрастов). Одна деталь доставила образу столько проблем. Нужно было вместо шарфика — чокера надеть объемные серьги и все. Но в целом, образ эффектный. Платье, туфли, украшения, прическа, макияж — все в едином стиле, все работает на Ольгу, презентабельно ее демонстрируя. Но как говорила легендарная Коко Шанель: «Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним». Такое ощущение, что последним было надето шейное украшение», — отметила Тимиряева.

«Практически повседневный Total black street style образ, который очень популярен у молодежи. Его легко повторить. Не из брендовых вещиц конечно, но похожее можно найти на масс-маркете. Ничего ультрамодного, но все актуальное и в тренде. Акцент сделан на ножки, которые на контрасте с более объемным верхом визуально кажутся еще стройнее. Для такой популярной персоны как Ольга комплект скучноват. Не хватает какой нибудь фишечки, которая отражала бы лично ее, ведь черный — идеальный фон для statement-аксессуаров или красной помады. Надела бы объемные серьги — кольца и модные очки — маску и образ сразу выглядел бы более законченным. Но это лично мое мнение. 8 баллов», — высказалась эксперт.

«Несмотря на яркий образ и брендовые сумки Louis Vuitton, главным акцентом является прическа с намеком на Африку. Африка любит все яркое и многоцветное. Так что, этот аутфит стильный и ситуативный и сразу понятно, что он не для прогулок по Москве, уж слишком разбегаются глаза от акцентов. Сейчас в моде минимализм, то есть, акцент на чем — то одном. Данный образ перегружен деталями: и цвет, и бренды, и экзотическая прическа плюс многослойность… Модного градуса образу добавляет тренд «носим несколько сумок одновременно». Ботиночки зачетные, цвет которых повторяет один из цветов сумки. Даже в таком ярком образе с этнической прической Ольга почему — то отдает предпочтение маленьким сережкам. У нее крупные, выразительные черты лица и в соответствии с ними и нужно подбирать украшения, поэтому 8», — поделилась мнением Лариса.

Зимние образы

По словам эксперта, Ольга Бузова — одна из самых популярных персон в стране и у нее в априори не может быть слишком много промахов в создаваемых аутфитах, особенно в постановочных образах, которые ей создают стилисты.

«Зеленый цвет — цвет природы стал особенно популярен с началом пандемии. А халатный фасон из моды не выходит, я даже уже и не помню, сколько сезонов. В моде как платья — халаты, так и пальто — халаты, пуховики — халаты и шубы — халаты. И популярность обусловлена тем, что запах добавляет любой фигуре стройности. Так что вещица модная. Туфли с ремешком также популярны. Жемчужинки на сумке органично повторяют ритм шариков узора. Аксессуарная группа в едином черном цвете. Вся фактура данного образа матовая, что сделало образ уютным. Единственное, сам аутфит выглядит плотным и теплым, поэтому голые ноги создают небольшой диссонанс — 9 баллов», — отметила Тимиряева.

«Образ оверсайз создан грамотно — объем только сверху, что не делает силуэт громоздким. На фоне объемной шубки-кокон ноги кажутся стройнее и длиннее. Плюс модный контраст мягкой, пушистой фактуры меха и жесткой, гладкой у кожи. Мне очень понравилась модная яркая разноцветная шубка из вязаного меха, что сейчас очень модно, как и все вязаное. А яркие шубы лидируют в популярности по сравнению с однотонными классическими расцветками. Единственный нюанс — это прическа. Дело в том, что весь объем итак сосредоточен в верхней части силуэта, поэтому лучше было бы волосы собрать в прическу, чтобы освободить шею, это добавило бы изящества и легкости. А распущенные волосы утяжелили плечевой пояс в котором итак достаточно объема, снижаю — 9 балов», — пояснила эксперт.

«Черно-белое цветовое комбинирование — одно из самых модных в настоящее время. И это объяснимо. Этому поспособствовала модная тенденция сочетания несочетаемого, столкновений противоположностей, противоречий — это как объединить вместе Инь и Янь, день и ночь, свет и тень… Это такое столкновение, которого не даст ни одно контрастное цветовое сочетание. В этом и вся магия. Это сочетание придаст эффекта любому, даже базовому образу, что мы и наблюдаем в аутфите Ольги Бузовой. Нет ничего нетривиального в street style образе, однако он просто соткан из модных трендов. Сразу хочу обратить внимание на ботинки челси на массивной тракторной подошве, которые не только в тренде, но и одна из самых популярных моделей женской обуви 2022. Одежда из кожи также в модных фаворитах. Модная белая дубленка мехом наружу, которая смотрится как белая шубка с модной фишкой (застегивающие ремни на рукавах), так что, образ не так прост как кажется. Весь аутфит выглядит очень уютно несмотря на контрастное цветовое комбинирование за счет теплого сливочного оттенка белого, округлых мягких форм и мягкой фактуры шубки — дубленки. Образ заканчивают имиджевые очки, которые поддерживают стиль всего аутфита, за который можно смело ставить 10 баллов», — высказалась стилист.

К слову, у Бузовой также есть и более простые луки. Так, она гуляет в пуховиках. В этом сезоне телеведущая выбрала пуховик-дутик с камуфляжным принтом. Объемный пуховик в стиле милитари дополнила вязаная шапка черного цвета. Певица поддержала тренд на пуховики-дутики.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.