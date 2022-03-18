«Абсолютный кэжуал»: Ольга Бузова в ультрамодной косухе и узких брюках похвасталась лифтолуком

Телеведущая вернулась в Москву и решила принарядиться. Образ звезды оценила стилист Надя Иванова. Она нашла в нем минусы и плюсы.

Ольга Бузова является известной телеведущей. А так как она постоянно находится под прицелом камер, то много внимания уделяет внешности. Артистка любит привлекать внимание, поэтому зачастую носит броские образы.

На красных дорожках она стремится всех затмить. В обычно жизни блондинка носит брендовые наряды. Она всегда радуется, когда ей дарят сумку Louis Vuitton или куртку Yves Saint Laurent.

На днях Ольга вернулась из отпуска. Она решила заняться делами. Впервые за долго время телеведущая показала повседневный образ. В лифте она запечатлелась в узких брюках, футболке своего бренда с надписью и черной косухе оверсайз. С собой артистка взяла сумку в тон. Бузова отказалась от макияжа и укладки.

Поклонники удивились тому, как выглядит звезда. Одни восхитились ее естественной красотой, а другие с трудом узнали телеведущую. А вот образ артистки для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист Надя Иванова.

«Что касается этого образа, я не могу сказать, что это тренд. Это уже устоявшаяся классика. Еще немного потеплеет и мы будем видеть в таком каждую вторую девушку: футболка, косуха, прямые брюки. Это не трендовость, а уже абсолютный кэжуал, который с нами на протяжении около 5 лет. Оля какого-то нового слова в моде этим стайлингом не сказал. Но что из интересного и что действительно в ближайшее время будет тренд — это замена логотипов или каких-то надписей на одежде с латиницы на русский язык. То есть, призывы, обозначения. Это появится на волне национального патриотизма. Ну и в приниципе, этот тренд уже был и в предыдущем году. Оно будет еще больше развиваться. Эта футболка с надписью „Без дел“ вполне соответствует модным тенденциям. Что меня смутило, так это фасон брюк. Видно, что брюки ей как будто малы. Они в обтяжку. тут нужно понимать, на сколько ваши ножки могут позволить себе такую форму. Сейчас достаточно популярны брюки более широкого или прямого фасона. Можно было отдать предпочтение и кожаной фактуре брюк. Сейчас это тоже актуально. Тогда бы образ был в стиле рок-звезды 70 или 80-х годов», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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