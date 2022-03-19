Мамин помощник: Подольская засняла, как сын Преснякова готовит с ней на кухне

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван.

Обычно супруги регулярно ездят на съемки и дает концерты. Однако все свободное время пара предпочитает проводить дома с детьми. Накануне они устроили вечерний променад.

А вот 19 марта Подольская начала утро с готовки. Она решила показать, как готовит любимое блюдо мужа — пряники. Певица в косынке и фартуке стала месить тесто. Рядом с ней был Артемий. Он во всем помогал маме и делал это эмоционально. Затем они взяли формочки и слепили пряники, отправив их в духовку. Наталья похвасталась тем, что у них получилось.

«Ура, вес получилось. Присыпали все сахарной пудрой и корицей, потому что папа любит корицу», — отметила звезда.

Поклонники осыпали комплиментами жену Преснякова. Многие отметили, что она прекрасная хозяйка и мама. Также получил похвалу и ее сын.

«Как классно», «Если парень готовит, то цены ему нет», «Какая вы молодец», «Вот это отпад! Певица на кухне, да еще и с сыном готовит», «Редкие кадры», «Ну до чего классные», «Вкуснятину сделали», «Все бы мамочки учили детей готовить», «Это прям очень круто», «Я любуюсь вами», «Как сынок вырос», — прокомментировали пост подписчики.

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