«Ваня бежит за папой»: Подольская в пуховике-коконе вышла на променад с Пресняковым и сыновьями

Наталья Подольская уже давно стала выпускницей «Фабрики звезд». Она продолжает строить карьеру на сцене. Ее во всем поддерживает муж Владимир Пресняков. Влюбленные постоянно проводят время вместе и порой выступают в дуэте.
У них подрастают сыновья: Артемий и Иван. Артистка всего чуть больше года назад стала мамой во второй раз, но быстро вернулась в форму.
Недавно Подольская поделилась кадрами со своей мамой. С наступлением весны она стала больше времени проводить дома. 17 марта пара устроила домашний концерт.
Пресняков даже сел за клавиши. А вот вечером они устроили семейный променад по поселку, в котором живут. Наталья предстала в пуховике-коконе и вязаной шапке. Она засняла мужа, который прятался от камеры.
С ними гуляли и сыновья. Пара медленным шагом прохаживалась с собакой по кличке Берти. Певица запечатлела младшего сына в пуховом комбинезоне и шапке с помпоном.
«Вовка, ну посмотри! Прячется! Иди, Басю догоняй. И Ваня бежит за папой к Теме! Скорее, Темку забирать», — сказала артистка.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Подольская заботливая мама. «Ну до чего красивые», «Вот это семья», «Ваня очень вырос», — стали писать пользователи Сети.
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