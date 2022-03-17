«Ваня бежит за папой»: Подольская в пуховике-коконе вышла на променад с Пресняковым и сыновьями

Певица поделилась кадрами с прогулки. Она показала, как они проводят вечера.

Наталья Подольская уже давно стала выпускницей «Фабрики звезд». Она продолжает строить карьеру на сцене. Ее во всем поддерживает муж Владимир Пресняков. Влюбленные постоянно проводят время вместе и порой выступают в дуэте.

У них подрастают сыновья: Артемий и Иван. Артистка всего чуть больше года назад стала мамой во второй раз, но быстро вернулась в форму.

больше по теме А Пресняков за клавишами: Подольская в джинсах скинни спела с годовалым сыном на руках Певица поделилась трогательными семейными кадрами.

Недавно Подольская поделилась кадрами со своей мамой. С наступлением весны она стала больше времени проводить дома. 17 марта пара устроила домашний концерт.

Пресняков даже сел за клавиши. А вот вечером они устроили семейный променад по поселку, в котором живут. Наталья предстала в пуховике-коконе и вязаной шапке. Она засняла мужа, который прятался от камеры.

С ними гуляли и сыновья. Пара медленным шагом прохаживалась с собакой по кличке Берти. Певица запечатлела младшего сына в пуховом комбинезоне и шапке с помпоном.

«Вовка, ну посмотри! Прячется! Иди, Басю догоняй. И Ваня бежит за папой к Теме! Скорее, Темку забирать», — сказала артистка.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Подольская заботливая мама. «Ну до чего красивые», «Вот это семья», «Ваня очень вырос», — стали писать пользователи Сети.

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