Тянет на статью: Анастасия Волочкова оголилась перед полицейскими в аэропорту

Балерина Анастасия Волочкова вновь в центре скандала. Оказалось, что публика не все знает о том инциденте в аэропорту в январе, когда звезда отказалась надевать маску на борту самолета. В Сети появились новые кадры с артисткой, на которых она оголяется в аэропорту в тот самый день.

По прилете в Москву из Мальдив балерину поджидали полицейские, вызванные бортпроводниками. Но Волочкова устроила им запоминающуюся встречу: сначала обматерила, а затем обнажилась перед ними.

Как выяснилось, показать свою женскую привлекательность она решила в споре с сотрудницей правоохранительных органов. Звезда расстегнула одежду и показала свое нижнее белье, а затем и его содержимое.

Кадры с камеры видеонаблюдения всплыли только сейчас, и показывать их мы, по понятным причинам, не можем. После обнародования видео следком начал проверку, по результатам которой балерина рискует попасть под статью «Оскорбление представителя власти». А сцена с обнаженкой тянет на хулиганство, пишет «Комсомольская правда»

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!