«Это давнее желание»: Евгений Плющенко объяснил свой порыв выступить в ДНР

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, он готов предложить эту идею Министерству спорта.

Фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему собирается в самое ближайшее время поехать с выступлением в ДНР.

«Это мое желание. Я готов эту идею предложить Министерству спорта РФ. Если меня поддержат, то я с удовольствием поеду и выступлю в ДНР. Это давнее желание. Я готов это сделать». Евгений Плющенко

По словам Евгения Плющенко, это вовсе не неожиданный поворот. Как он заметил, по постам в соцсетях нельзя узнать человека. Как заметил Плющенко, он верит, что другие российские фигуристы поддержат его идею и тоже отправятся в ДНР. Он выразил надежду, что они не побоятся, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгений Плющенко открыто поддержал спецоперацию России в Донбассе. Кроме того, он ответил украинскому музыканту Максу Барских, который нелестно отозвался о российских звездах шоу-бизнеса.

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