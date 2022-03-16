Новости шоу-бизнеса: Плющенко поставил на место Барских, Волочкова показала Заворотнюк, букет болезней Аллы Пугачевой

Скандал с участием Макса Барских, по-прежнему, тема номер один в российском шоу-бизнесе. Ранее украинскому певцу, который поливает грязью Россию, ответили Тимати и Слава, теперь к ним подключились Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Тем временем Анастасия Волочкова осваивает телеграм, в котором показала архивные кадры с Анастасией Заворотнюк. А оплакивающая в Сети Украину Светлана Лобода неожиданно оказалась гражданкой Мальты. Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса, которые стали самыми популярными 15 марта, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Евгений Плющенко поставил на место Макса Барских
Макс Барских продолжает унизительно высказаться в адрес России и отечественных заезд. Ранее ему жестко ответили Тимати и певица Слава. Продюсер Яна Рудковская и вовсе попросила украинского артиста вернуть все награды, полученные в России.
Не остался в стороне и Евгений Плющенко, который опубликовал в своем телеграм-канале «ответ Миколке».
«Мы не сдаем в аренду катки. Мы трудимся, работаем и за границу мы никуда не собираемся уезжать. Да, действительно я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом. Я горд, что я русский», — сказал Евгений Плющенко.
Анастасия Волочкова напомнила, как раньше выглядела Анастасия Заворотнюк
Анастасия Волочкова осваивает телеграм. Там балерина решила публиковать архивные видео своих выступлений. Накануне она показала отрывок из номера в «Ледниковом периоде», где на лед выходила в паре с Максимом Марининым.
Ведущей шоу в то время была Анастасия Заворотнюк, которая буквально светилась от счастья и выглядела шикарно.
Светлана Лобода променяла паспорт Украины на европейский
Светлана Лобода родом из Украины. В последние несколько недель она, как и многие украинские звезды, оплакивает происходящие в стране события. При этом выяснилось, что живет Лобода на Мальте. Да не просто живет, а имеет гражданство этого государства.
Специалисты отмечают, что паспорт Мальты артистка получила в короткие сроки потому что вложилась в экономику, купила дом и пожертвовала крупную сумму на благотворительность.
Букет болезней Аллы Пугачевой
В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали из России. По слухам, семья обосновалась в Израиле. Недавно Пугачева выходила на связь с фанатами, объяснив, что она просто в отпуске и обязательно вернется домой.
Тем временем, выяснилось, что у Примадонны – букет болезней. Помимо диабета она имеет проблемы с сосудами и ногами. Врачи уверяют, что здоровье артистки подорвала многочисленная пластика.
Домик в Израиле купил брат Максима Галкина
Пока Максим Галкин строил свой замок в деревне Грязь, где живет с женой Аллой Пугачевой и детьми, его старший брат Дмитрий обзавелся недвижимостью в Израиле.
Дмитрий Галкин старше шоумена на восемь лет, он бывший военный и бизнесмен. Пока неизвестно, встречались ли родственники в Израиле, но ранее звездная пара часто гостила у Дмитрия.
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