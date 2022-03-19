«Вроде баба, а вроде и мужик»: сын Наташи Королевой сделал неоднозначное признание

Архип Глушко разрисовал свое тело, а результатом поделился в соцсетях.

Единственный сын Наташи Королевой, 20-летний Архип Глушко более года назад сделал предложение своей возлюбленной Мелиссе Валынкиной. Некоторое время назад пара съехала из особняка артистки в московскую квартиру.

Известно, что ранее Мелисса сменила профессию. Теперь танцовщица на шесте постигает азы визажа. Свои навыки она отработала на возлюбленном. А поученным результатом он поделился в своих социальных сетях.

«Из этого всего хаоса мы создали вот это вот непонятное существо… Вроде баба, а вроде и мужик, непонятно кто. Я краси-и-ивый», — сказал Архип.

Напомним, и Сергей Глушко, и Наташа Королева против того, чтобы Архип женился в столь раннем возрасте.

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