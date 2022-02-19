Как сделать макияж к 23 февраля
Видео
Самые модные брюки 2022 года
Видео

«Котик мой, самый лучший»: невестка Королевой не скрыла своих чувств к Архипу Глушко

Сыну Наташи Королевой исполнилось 20 лет.

«Котик мой, самый лучший»: невестка Королевой не скрыла своих чувств к Архипу Глушко
Мелисса Волынкина. Фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип отмечает свой день рождения. 19 февраля ему исполнилось 20 лет.

С юбилеем в своем инстаграме его поздравила возлюбленная Мелисса Волынкина.

Мелисса Волынкина и Архип Глушко
Мелисса Волынкина и Архип Глушко. Скриншот: instagram.com/melissa_foxs_/

«Котик мой, поздравляю тебя с днем рождения! Ты у меня самый лучший! Я тебя очень люблю и желаю, чтобы все твои мечты исполнились», — написала Мелисса.

Напомним, Архип Глушко и Мелисса Волынкина обручились в прошлом году. Пара жила в загородном особняке Наташи Королевой, но недавно съехала в арендованную в Москве квартиру. Звездные родители против того, чтобы их сын рано женился.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Архип ГлушкоНаташа КоролеваНаташа Королева и Сергей ГлушкоНаташа Королева последние новости