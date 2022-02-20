Как сделать макияж к 23 февраля
Видео
Самые модные брюки 2022 года
Видео

Нестандартный день: невестка Королевой повеселилась с Архипом Глушко в иммерсивном ресторане

Накануне сыну певицы исполнилось 20 лет.

Нестандартный день: невестка Королевой повеселилась с Архипом Глушко в иммерсивном ресторане
Мелисса Волынкина. Фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип отметил свое 20-летие. Вместе со своей избранницей Мелиссой Волынкиной он побывал в одном из самых популярных гастрономических заведений Москвы – иммерсивном ресторане.

Страница Мелиссы Волынкиной
Страница Мелиссы Волынкиной. Скриншот: instagram.com/melissa_foxs_/

Кадрами с вечеринки Мелисса поделилась в своем микроблоге.

Страница Мелиссы Волынкиной
Страница Мелиссы Волынкиной. Фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Недавно Архип Глушко и Мелисса Волынкина съехали из загородного дома звездных родителей. Теперь они живут в Москве.

Напомним, предложение Мелисса получила еще в прошлом году. Однако ни Наташа Королева, ни Тарзан не испытывают особой радости от потенциальной родственницы. Оба считают, что жениться Архипу еще слишком рано.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Архип ГлушкоМелисса ВолынкинаНаташа КоролеваНаташа Королева и Сергей ГлушкоНаташа Королева последние новости