«О моих планах знал узкий круг»: Малькова тайно переехала в США с детьми мужа Макеевой

Экс-супруга мужа актрисы Анастасии Макеевой Светлана Малькова призналась, что тайно переехала с детьми из Словении в Америку.

«Сообщаю вам, что мы переехали в США. К этому я шла относительно недолго, буквально пять месяцев мыслями, и три месяца сбор документов», — написала художница в личном блоге.

Она призналась, что были люди, которые помогали ей разработать план переезда, и она им очень благодарна. Позже пообещала подробнее рассказать, как все получилось.

«О моих планах знал узкий круг, так как нужно было держать в тайне», — объяснила Малькова.

По ее словам, дети от Романа Малькова будут ходить в американскую школу. Сама она планирует открыть школу рисования и уже получила на этот счет некоторые бизнес-предложения.

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