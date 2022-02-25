Макееву Миро назвала «мужчиной» в ее браке с Мальковым

Блогер не совсем понимает, зачем артистка вообще вышла за него замуж.

Анастасия Макеева попала под горячее перо блогера Лены Миро, которая в своем ЖЖ заявила, что роль мужчины в ее семье выполняет она, а не ее муж Роман Мальков.

«Он же ведет себя как девочка! Очень благодарная девочка, которую взяли в жены. Мужик в этом союзе — Макеева», — заявила Миро.

По ее словам, она не знает ни одного мужчины, у которого бы на аватарке была бы свадебная фотография, только у девочек и мужа Макеевой.

Слишком много, на ее взгляд, у него встречается слов, вроде «вкусно», сладко», «ангелочек», да и письменную речь он постоянно сдабривает смайлами в виде сердечек.

Блогеру в принципе не понятно, зачем Макеева вышла за него замуж.

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