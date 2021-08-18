«Пахнет романтикой и ожиданием чуда»: экс-жена Малькова наслаждается отдыхом в Венеции

Год назад бизнесмен Роман Мальков впервые встретил Анастасию Макееву и влюбился. Он приехал из Словении, где у него была жена и четверо детей, но больше туда не возвращался. А весной этого года забрал к себе в Москву и старшего сына Андрея. Его бывшая жена Светлана осталась жить в Любляне с тремя детьми. Возвращаться в Россию она не хочет. Накануне в своем Instagram Светлана рассказала, что отдыхает в Венеции.

«Даже вода здесь пахнет иначе, чем в других местах. Она здесь пахнет романтикой и ожиданием чуда…», — написала Малькова.

Напомним, ранее суд решил, что Роман Мальков будет выплачивать алименты на троих детей в размере 51 тысячи рублей.

Смотрите также: