«Вызывает неприятные чувства»: Малькова показала, как Макеева в 2020 году соблазняла ее мужа

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились летом 2020-го. Бизнесмен-строитель приехал из Словении, где у его были жена Светлана и четверо детей, на заработки. Волею случая он со своей бригадой оказался на участке актрисы, которая в пандемию решила достроить загородный дом.

Спустя время Роман заявил Светлане о том, что будет разводится. Художница считает, что именно актриса разрушила ее семью.

В своем телеграм-канале она опубликовала кадры, на которых Анастасия Макеева соблазнительно разговаривает с Романом Мальковым.

«Может, я чего то не понимаю, но для меня так себя ведут женщины с низкой социальной ответственностью. Вызывает самые неприятные чувства», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана заявила, что Роман Мальков остался без работы, поэтому не может платить алименты.

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